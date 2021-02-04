В УЕФА отметили, что Россия сыграла большую роль в развитии европейского футбола

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Начальник по развитию национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Клемент отметил роль России в развитии европейского футбола.
В УЕФА отметили, что Россия сыграла большую роль в развитии европейского футбола
  • РИА Новости

«Российский футбол играл большую роль в развитии европейского футбола. Именно ваша сборная выиграла Евро в 1960 году. В этому году мы будем проводить очередной турнир. В организационном успехе сомневаться не приходится. Недавно вы продемонстрировали свои способности в организации ЧМ-2018», — сказал Клемент на внеочередной конференции РФС.

По его словам, он часто бывал в России во время своей первой миссии в УЕФА и ещё тогда отметил, сколько сил было брошено на развитие инфраструктуры. Он подчеркнул, что в стране за последние годы появилось множество полей для любительского и юношеского футбола.

«Самая большая разница, которую вижу в настоящее время, заключается в общей стратегии. Недавно благодаря Дюкову началась «Стратегия-2030». Такая страна с большим потенциалом намерена войти в элиту мирового футбола», — добавил Клемент.

Ранее сообщалось, что глава ФИФА Джанни Инфантино пожелал удачи Дюкову на посту президента РФС.

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