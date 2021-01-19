«Мы просто убьём футбол в регионах»: что в клубах говорят о возможном сокращении РПЛ с 16 до 12 команд

Необходимо увеличить количество топовых матчей в чемпионате Роcсии. Такое мнение выразил владелец «Спартака» Леонид Федун. С ним согласился генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Представители других клубов скептически отнеслись к реформированию чемпионата. Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что подобные проекты крайне негативно скажутся на развитии футбола в регионах, а спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков призвал расширить первенство. Ранее в СМИ появилась информация, что РФС планирует сократить количество команд в РПЛ с 16 до 12.

Появление слухов о возможном изменении формата проведения чемпионата России вызвало серьёзный резонанс в футбольном сообществе. Одни положительно восприняли идею сокращения числа участников РПЛ, а другие встретили её неодобрением. Представители ряда клубов выразили мнение, что инициатива негативно скажется на развитии спорта в регионах и предположили, что в этом случае первенство будет напоминать соревнования между представителями Москвы и Санкт-Петербурга.

Слухи о возможном переформатировании Премьер-лиги стали достоянием общественности накануне. В СМИ появилась информация, что руководство РФС рассматривает возможность реформирования лиги по схеме «12 + 12». Согласно проекту, в чемпионате России будут принимать участие 24 команды, поделенные на два дивизиона — условно РПЛ-1 и РПЛ-2. В первой окажутся лучшие коллективы первенства, в то время как во второй — четыре аутсайдера и восемь лучших представителей Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Что касается формата первенства в РПЛ-1, то существуют сразу два возможных варианта. В первом случае предусмотрено проведение регулярного чемпионата из 22 туров, после чего участники будут поделены на две группы по шесть коллективов в соответствии с положением в турнирной таблице и сыграют ещё десять туров. Первый секстет будет бороться за золото и места в еврокубках, второй — за сохранение прописки в Премьер-лиге. Таким образом, общее число туров увеличится всего на две (32 вместо 30), зато заметно возрастёт «количество высококонкурентных матчей».

Согласно второму варианту, первый этап также будет проходить в формате регулярного чемпионата, после чего последуют игры плей-офф. Борьбу за медали продолжит верхняя восьмёрка, в то время как аутсайдеры вместе с четырьмя коллективами из РПЛ-2 будут бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе. Таким образом, число игровых дней уменьшится на три, что позволит устраивать первенство в пригодных для футбола погодных условиях. А матчи навылет не только поднимут уровень конкуренции, но и могут поспособствовать увеличению зрительского интереса.

На данный момент РФС и РПЛ официально не прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможных реформах. Тем не менее, президент лиги Сергей Прядкин подтвердил, что работа в данном направлении ведётся.

«Лига постоянно нацелена на усиление спортивной и коммерческой привлекательности соревнования, и изменение формата потенциально может этому способствовать. Но для конкретных решений по изменению формата главной лиги нужен глубокий, комплексный подход и всесторонний анализ. Ранее лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ, — «12 + 12». Это возможный, но далеко не единственный вариант», — приводит слова Прядкина РИА Новости.

Примечательно, что именно глава РПЛ и дал повод для обсуждения возможного сокращения участников высшего дивизиона первенства России до 12 команд. В декабре Прядкин признался, что выступает за увеличение количества встреч между сильнейшими коллективами, и рассказал о схеме преобразования чемпионата.

«Я сторонник увеличения количества топовых матчей категории А-А (матчи между пятью лучшими командами по итогам предыдущего сезона. — RT). То есть той схемы, при которой клубы разбиты на группы по 12. Я в своё время уже заявлял, что надо сократиться. Как мы раньше изучали в университете Ленина, только наоборот: шаг назад, два вперёд. Я это сказал, и меня тут же начали критиковать: у нас большая страна и так далее… Если сокращаться, из нынешних 16 клубов придётся четыре убрать. Как вы думаете, если сказать какому-нибудь губернатору, что вы не будете в Премьер-лиге играть, а будете в РПЛ-2, реакция какая последует?» — заявил Прядкин Sports.ru.

Формат с разделением лиги на РПЛ-1 и РПЛ-2 пришёлся по душе далеко не всем. Представители лидеров российского первенства ожидаемо выступили в поддержку реформ соревнований и заявили, что это положительно скажется как на спортивной, так и на финансовой составляющих.

«Да, мы поддерживаем подход с увеличением ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорить об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают — это очевидно. Будем работать», — заявил «Спорт-Экспрессу» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Подобное мнение выразил и владелец московского «Спартака» Леонид Федун. Что неудивительно, ведь ранее он активно выступал за сокращение Премьер-лиги. В 2018 году функционер опубликовал статью о возможных реформах в российском футболе, в которой говорил, в частности, о необходимости введения жёстких требований по лицензированию клубов, а также назвал оптимальное число участников соревнований. По его мнению, в высшем дивизионе страны должны выступать от 12 до 16 команд.

На этот же раз Федун сделал акцент не на финансовом, а на спортивном аспекте, назвав в качестве аргумента для проведения реформ неудачи отечественных клубов в еврокубках. В последних двух сезонах российские коллективы крайне неудачно выступили в Лиге чемпионов и Лиге Европы, лишь дважды сумев занять в группе место выше четвёртого. Оба раза это удалось «Краснодару».

«Как показала последняя еврокубковая кампания российских клубов, РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату… С выбором формата нужно быть аккуратными. Необходимо обсуждение нескольких вариантов», — цитирует Федуна Sport24.

Но если руководителям топ-клубов новый проект РПЛ пришёлся по душе, то представители менее статусных команд скептически отнеслись к подобной идее. И это логично, ведь в этом случае им станет ещё сложнее пробиться в высший дивизион страны. А это влечёт потерю интереса как со стороны потенциальных спонсоров, так и руководителей регионов и областей, за счёт которых зачастую осуществляется финансирование коллективов.

«Я пока не понимаю, откуда эта волна вообще пошла. Кто её гонит… Но если это действительно так, то это ужас какой-то. Мы же убьём весь региональный футбол! Я не шучу — убьём! Одна Москва будет играть друг с другом. И что? «Спартак», ЦСКА никогда не приедут в регионы? Ну это как?! Зачем мы изобретаем велосипед? Для чего нужны очередные непонятные реформы?» — высказался президент «Урала» Григорий Иванов.

Схожее мнение выразил и председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов. По его словам, сокращение числа участников РПЛ приведёт к тому, что в высшей лиге окажутся в основном коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга, что окажет крайне негативное влияние на развитие футбола в регионах.

«Я предлагаю дальше пойти: давайте сократим чемпионат до двух команд. Пусть «Зенит» со «Спартаком» выдают суперсерию из 20 матчей каждый год. Болельщики Москвы и Питера будут очень довольны… Нашу лигу не сокращать надо, а увеличивать. Если увеличим до 18 команд, тогда игра будет более зрелищной. Люди не будут бояться туда свалиться, будут играть, думая о болельщиках. Считаю, что формат 12 клубов будет убийственным для нашего футбола. Мы просто убьём футбол в регионах. Наверное, коммерчески кому-то будет выгодно. Но одной коммерцией жить тоже нельзя», — приводит слова Мурзагулова «Чемпионат».

Новоиспечённый член исполкома РФС и генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов также не поддержал возможное изменение количества клубов в РПЛ. Он признался, что в одно время выступал за данную реформу, но пересмотрел свою позицию.

«В одно время мы про это говорили. Может, на тот момент это было актуально. Сейчас мне кажется, что нет. Я против этого. Что это нам даёт? Какие преимущества? А если я внесу предложение сделать четыре команды? Я же должен объяснить, что это даёт… Мнение должно быть аргументированным и убедительным. Убедите всех 16 участников, что решение правильное», — призвал Сайманов.

Примечательно, что против нового проекта РПЛ выступили и в «Тамбове». Не секрет, что команда имеет проблемы со строительством стадиона, ввиду чего второй сезон подряд вынуждена проводить матчи то в Саранске, то в Нижнем Новгороде. При этом в конце прошлого года положение клуба и вовсе стало плачевным, а в СМИ до сих пор ходят слухи о том, что он может сняться с первенства. Тем не менее, спортивный директор Павел Худяков не только раскритиковал идею сокращения, но и призвал расширить лигу.

«Формат можно поменять, играть три — четыре круга, но командам, которые внизу, будет намного сложнее пробиться наверх. У нас огромная страна, почему бы не сделать 18 — 20 команд и играть больше матчей? Если для интенсивности и конкурентных матчей, то тоже непонятно. В АПЛ, Италии, Испании больше 20 команд — и чего? Там есть сильные, средние и слабые, не сокращают ведь количество клубов», — сказал Худяков.

Примечательно, что против изменений выступил и директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин. Он заявил, что не поддерживает позицию сине-бело-голубых по данному вопросу и призвал руководство РФС обратить внимание на другие аспекты.

«Должно быть 16-18 команд, для этого надо развивать футбол в регионах. Может быть, стоит продумать систему плей-офф. Когда у нас был полуторный чемпионат и играли в восьмёрке, я как раз это застал, это было интересно для зрителей и игроков. Тогда было 1,5 года — и для этих игр хватало времени. Не знаю, в один сезон сможет ли всё уместиться. В целом я за схему в чемпионате «весна — осень». Так будет намного проще», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».