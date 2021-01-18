Руководитель «Уфы» призвал расширить РПЛ до 18 команд
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Ранее о такой перспективе сообщил «РБ Спорт». По данным источника, в настоящий момент рассматриваются два варианта проведения чемпионата страны с сокращённым числом участников.
«Я предлагаю дальше пойти: давайте сократим чемпионат до двух команд. Пусть «Зенит» со «Спартаком» выдают суперсерию из 20 матчей каждый год. Болельщики Москвы и Питера будут очень довольны», — приводит слова Мурзагулова «Чемпионат».
Он также выразил мнение, что РПЛ нужно не сокращать, а увеличивать.
«Тогда игра будет более зрелищной. Люди не будут бояться туда свалиться, будут играть, думая о болельщиках. Считаю, что формат 12 клубов будет убийственным для нашего футбола. Мы просто убьём футбол в регионах», — добавил Мурзагулов.
Ранее свою позицию по данному вопросу высказал генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.