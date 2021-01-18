Гендиректор «Рубина» призвал аргументировать идею сокращения РПЛ до 12 клубов

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о возможном сокращении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 команд.

Ранее о такой перспективе сообщил «РБ Спорт». По данным источника, в настоящий момент рассматриваются два варианта проведения чемпионата страны с сокращённым числом участников.

Сайманов признался, что выступает против означенной реформы.

«Что это нам даёт? Какие преимущества? А если я внесу предложение сделать четыре команды? Что дальше? Я же должен объяснить, что это даёт. Мнение должно быть аргументированным и убедительным. Убедите всех 16 участников, что решение правильное», — цитирует функционера «Чемпионат».

Ранее стало известно, что тренер Александр Бородюк оценил правомерность удаления Месси в матче за Суперкубок Испании.