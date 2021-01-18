Бородюк оценил правомерность удаления Месси в матче за Суперкубок Испании

Российский футбольный тренер Александр Бородюк высказал мнение по поводу удаления форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче за Суперкубок Испании c «Атлетиком» (2:3).

Специалист отметил, что аргентинец получил красную карточку по делу, поскольку ударил соперника в лицо.

«Но была провокация против него. Его всегда провоцируют, но в этом эпизоде нервы не выдержали. Месси же часто бьют по ногам, пытаются остановить. Плюс обстановка в клубе тоже повлияла, неопределённость с президентом, уйдёт ли он сам. Не знаю, покинет ли он «Барселону». Всё зависит от него», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

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