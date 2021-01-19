СМИ: «Краснодар» проявляет интерес к лучшему бомбардиру Лиги 1

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Российский футбольный клуб «Краснодар» интересуется нападающим французского «Реймса» Булайе Диа.
СМИ: «Краснодар» проявляет интерес к лучшему бомбардиру Лиги 1
  • Reuters

Об этом сообщает Le10Sport.

До этого в прессе появилась информация, что «Реймс» готов продать 24-летнего игрока не менее чем за €11 млн. Отмечалось, что его рассматривают в качестве приобретения английские «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».

Диа в текущем сезоне является лучшим бомбардиром французской футбольной Лиги 1. На его счету 12 голов в 18 матчах. Он делит лидерство с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» расторг контракт с голкипером Андреем Синицыным.

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