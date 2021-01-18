Прядкин заявил, что РПЛ рассматривает несколько вариантов изменения формата турнира

Короткая ссылка
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о возможном изменении формата проведения турнира, которое, в частности, подразумевает сокращение числа участников до 12.
Прядкин заявил, что РПЛ рассматривает несколько вариантов изменения формата турнира
  • globallookpress.com

«Лига постоянно нацелена на усиление спортивной и коммерческой привлекательности соревнования, и изменение формата потенциально может этому способствовать. Но для конкретных решений по изменению формата главной лиги нужны глубокий, комплексный подход и всесторонний анализ. Ранее лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ: «12 + 12». Это возможный, но далеко не единственный вариант», — приводит слова Прядкина РИА Новости.

По данным СМИ, число участников РПЛ могут сократить с 16 до 12. 

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что сокращение числа участников РПЛ до 12 убьёт футбол в регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить