Прядкин заявил, что РПЛ рассматривает несколько вариантов изменения формата турнира

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о возможном изменении формата проведения турнира, которое, в частности, подразумевает сокращение числа участников до 12.

«Лига постоянно нацелена на усиление спортивной и коммерческой привлекательности соревнования, и изменение формата потенциально может этому способствовать. Но для конкретных решений по изменению формата главной лиги нужны глубокий, комплексный подход и всесторонний анализ. Ранее лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ: «12 + 12». Это возможный, но далеко не единственный вариант», — приводит слова Прядкина РИА Новости.

По данным СМИ, число участников РПЛ могут сократить с 16 до 12.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что сокращение числа участников РПЛ до 12 убьёт футбол в регионах.