Иванов заявил, что сокращение РПЛ до 12 клубов убьёт футбол в регионах

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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал предложение урезать Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 12 команд.
Иванов заявил, что сокращение РПЛ до 12 клубов убьёт футбол в регионах
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Ранее о такой перспективе сообщил «РБ Спорт». По данным источника, в настоящий момент рассматриваются два варианта проведения чемпионата страны с сокращённым числом участников.

«Это ужас какой-то. Мы же убьём весь региональный футбол! Одна Москва будет играть друг с другом. И что? «Спартак», ЦСКА никогда не приедут в регионы? Ну это как?! Зачем мы изобретаем велосипед? Для чего нужны очередные непонятные реформы?» — приводит слова Иванова «СЭ».

Ранее сообщалось, что гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов призвал аргументировать идею сокращения РПЛ до 12 клубов.

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