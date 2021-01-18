Колосков считает, что сокращение числа команд в РПЛ не поспособствует развитию футбола

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном изменении формата проведения Российской премьер-лиги (РПЛ), которое, в частности, подразумевает сокращение числа участников до 12.

«Четыре команды, которые отсекут от РПЛ, по сути, перестанут существовать. Им срежут финансирование, они загнутся. Станет ещё меньше возможностей для молодых ребят заиграть. Если бы клубы были частными, то такое решение можно было бы принять, но здесь речь об ответственности за развитие футбола. Это решение ему совсем не способствует. Для кого будут работать академии, школы и интернаты?» — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

В качестве примера он привёл чемпионаты Испании и Англии, отметив, что там, так же как и в РПЛ, мало лидеров — шесть-восемь команд, но лиги не прибегают к подобным мерам.

«РФС должен развивать футбол. Мы не так ищем корень всех неудач нашего футбола. Футболистов не хватает — вот причины. А сборную кем формировать? И ведь после сокращения лиги кандидатов станет ещё меньше», — добавил Колосков.

В настоящее время в РПЛ выступают 16 клубов. Текущий сезон возобновится 26 февраля.

Ранее Сергей Прядкин заявил, что РПЛ рассматривает несколько вариантов изменения формата турнира.