Коронавирус Дзюбы и Лунёва, золотой PlayStation Вендела и интерес к Пепе: что происходит в «Зените» после Нового года

Футболисты «Зенита» Артём Дзюба и Андрей Лунёв сдали положительные тесты на коронавирус. Оба не полетели на сбор команды в ОАЭ, где петербуржцы проведут четыре контрольных матча. Руководство клуба продолжает поиск новичков и, по информации иностранных СМИ, ведёт переговоры с полузащитником бразильского «Гремио» Пепе. А к иранскому нападающему Сердару Азмуну якобы проявляет интерес дортмундская «Боруссия». Как действующие чемпионы начали новый год — в материале RT.

Сомнительный пост Дзюбы в Instagram

Действующий чемпион России «Зенит» отправился на первый тренировочный сбор в ОАЭ в составе 27 человек. Уже известно, что в Объединённых Арабских Эмиратах команда проведёт четыре контрольных матча: с латышской «Ригой» (21 января), узбекским «Пахтакором», белорусским «Шахтёром» (оба — 24-го числа) и «Уралом» (27-го).

Между тем в составе делегации не оказалось двух ведущих игроков — вратаря Андрея Лунёва и нападающего Артёма Дзюбы. В СМИ ещё в четверг появилась информация, что капитан сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус. На следующий день клуб её подтвердил. Сообщается, что оба «присоединятся к команде позднее».

В СМИ предположили, что Дзюба мог заразиться COVID-19 в Москве в начале года. Так, «Р-Спорт» напомнил о сториз в Instagram футболиста, основываясь на которой можно предположить, что в ночь с 4 на 5 января Артём смотрел полуфинальную игру молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады в столичном кафе «Мечта». В самом заведении подчеркнули, что спортсмен посещал его до Нового года, а не в указанные даты.

Не менее оживлённое обсуждение вызвала публикация в Instagram другого футболиста «Зенита» — Вендела. Бразилец выложил фотографию золотых PlayStation 5 и iPhone 12, которые были сделаны для него компанией IDesign Gold. Пост вызвал неоднозначную реакцию. Например, известный актёр и болельщик петербуржцев Михаил Боярский назвал поведение игрока «глупостью, граничащей с идиотизмом».

«Все эти приставки и телефоны из золота — от отсутствия воспитания и интеллекта... Как можно объяснить человеку, что хвастаться вообще неприлично? Тем более дорогими вещами. Он только-только перешёл в новый клуб, но сразу же начал с отрицательного к себе отношения. Ну что это такое? Не одобряю такого поведения. Мне это противно», — приводит слова Боярского «Чемпионат».

Противоречивые слухи

Что касается работы на трансфером рынке, «Зенит» пока обходится без новичков. При этом в иностранной прессе публикуется немало новостей об интересе российского клуба к тому или иному футболисту.

Так, сразу несколько источников сообщили о переговорах петербуржцев с полузащитником бразильского «Гремио» Пепе. Профильной позицией 23-летнего спортсмена является левый фланг полузащиты, однако он может сыграть также на правом краю и под нападающим. В текущем сезоне чемпионата страны молодой вингер демонстрирует неплохую результативность. На его счету восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.

По последней информации, «Зенит» был готов перебить предложение «Порту» по Пепе, но сам футболист не хочет переезжать в Россию.

Также по теме Возвращение Самедова и поиск нападающего: что происходит в «Локомотиве» после смены руководства Марко Николич зимой не будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Локомотива», сообщают СМИ. По их информации, специалист...

А итальянское издание Tuttosport сообщило об интересе петербуржцев к полузащитнику и капитану «Удинезе» Родриго де Паулю. Якобы сине-бело-голубые следят за аргентинцем наряду с несколькими итальянскими клубами. В нынешнем розыгрыше Серии А 26-летний футболист набрал пять баллов за результативность (3 + 2). При этом авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в €35 млн.

Также по информации итальянских СМИ, «Зенит» наряду с «Локомотивом» наблюдает за нападающим «Фиорентины» Кристианом Куаме, которого флорентийцы приобрели в прошлом году у «Дженоа» за €11 млн.

Появились слухи и о возможных потерях действующего чемпиона страны. В частности, Tuttomercatoweb написало об интересе дортмундской «Боруссии» к нападающему Сердару Азмуну. Якобы клуб из Северной столицы оценивает иранца, которому 1 января исполнилось 26 лет, в €20 млн.

А вот возможный уход вратаря Александра Васютина, о котором сообщил «Спорт день за днём», большого удивления не вызовет. В текущем сезоне голкипер не провёл ни одного матча, несмотря на травму Лунёва.

За игровой практикой 25-летний футболист, имеющий опыт выступлений в Норвегии и Финляндии, может отправиться в другую страну Северной Европы — в Швецию. По данным местных СМИ, россиянина может на год арендовать «Юргорден», в прошлом сезоне национального первенства остановившийся в шаге от медалей.

Затишье на трансферном рынке

Несмотря на большое количество слухов, от «Зенита» вряд ли стоит ожидать серьёзной активности на трансферном рынке зимой. Из еврокубков команда вылетела, а решить задачу по сохранению золота РПЛ способна и имеющимся составом.

Кроме того, нельзя забывать, что новых иностранных футболистов петербуржцы на чемпионат страны заявить не могут, так как в ростере коллектива уже насчитывается восемь легионеров. Таким образом, для дозаявки новичка придётся избавляться от кого-то из имеющихся исполнителей. Возможно, Россию покинет Себастьян Дриусси, который в конце прошлого года открыто выражал недовольство своей позицией на поле.

В принципе, «Зенит» нуждается в усилении практически всех линий. Так, в центре обороны незаменимы 31-летние Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен. В случае их отсутствия у действующего чемпиона начинаются серьёзные проблемы. Например, в гостевом матче Лиги чемпионов с «Брюгге» Сергей Семак вынужден был бросать в бой юного Данилу Прохина, и его подопечные пропустили три безответных мяча.

Нет замены и Вячеславу Караваеву на правом фланге обороны. В концовке года эту позицию в связи с травмой защитника сборной России закрывал номинальный полузащитник Алексей Сутормин.

Также петербуржцы по-прежнему остро нуждаются в нападающем. В линии атаки команды сложилась такая же ситуация, как и в центре обороны: Азмун и Дзюба играют на безальтернативной основе. К тому же Артёму в августе исполнится уже 33 года.

Наверняка не откажется Семак и от ещё одного опорного полузащитника, поскольку адекватной замены Магомеду Оздоеву и Вильмару Барриосу на сегодняшний день нет, да и россиянин проводит далеко не лучший сезон.