Возвращение Самедова и поиск нападающего: что происходит в «Локомотиве» после смены руководства

Марко Николич зимой не будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Локомотива», сообщают СМИ. По их информации, специалист получит возможность доработать до окончания сезона. Между тем в клуб на должность старшего селекционера по молодёжному футболу вернулся Александр Самедов. При этом пресса пишет об интересе к нападающему «Фиорентины» Кристиану Куаме. А защитник Брайан Идову, вероятно, не вернётся в команду после аренды и подпишет полноценный контракт с «Химками».

Восстановление Смолова от травмы

«Локомотив» стал одной из первых команд Российской премьер-лиги (РПЛ), которая отправилась на зимние сборы. В четверг утром железнодорожники вылетели в Испанию. До 15 февраля они будут готовиться к возобновлению сезона в Марбелье. А одним из соперников москвичей по контрольным матчам, предположительно, станет «Ростов».

В среду же футболисты красно-зелёных прошли традиционный медосмотр, после которого врач команды Никита Карлицкий рассказал о состоянии травмированных игроков. Так, по его словам, пропустивший концовку года Фёдор Смолов готов к работе в Испании.

«Он восстановился, чувствует себя нормально. Работает по индивидуальной программе. Может быть, первые день-два у него будут втягивающие нагрузки. Определимся уже на сборах. А возможно, начнёт работать с командой с первого дня. В принципе он готов», — приводит слова Карлицкого «Спорт-Экспресс».

Впереди пятичасовой перелёт в испанскую Малагу, откуда команда доберётся до Марбельи, где до 15 февраля будет готовиться к возобновлению сезона 🔜 pic.twitter.com/JmuWOj10Qi — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 14, 2021

Также врач отметил, что с опережением графика проходит восстановление Дмитрия Баринова, который в конце августа получил тяжёлую травму колена. Карлицкий предположил, что полузащитник вернётся в строй уже к началу второго сбора.

«На первом Дима поработает индивидуально, но его программа, наверное, будет даже тяжелее, чем у остальных ребят. Просто с определёнными нюансами», — добавил медик.

А вот нападающий Зе Луиш и защитник Борис Ротенберг продолжают восстанавливаться от различных повреждений и в Марбелью вместе с командой не полетели.

«Зе необходимо время после операции. Она прошла успешно, игрок чувствует себя хорошо. Но есть определённые моменты, которые мы никак не можем ускорить, — это сращивание кости, адаптация болта. Планируем подвести его ко второму сбору», — объяснил Карлицкий.

Наконец, врач пообещал, что, как только «будет возможность», футболисты «Локомотива» пройдут вакцинацию от коронавируса. По его мнению, только так можно обезопасить игроков от инфицирования по ходу сезона.

Перестановки в руководстве

Между тем штат клуба продолжает серьёзно обновляться. В конце прошлого года свои посты покинули генеральный директор Василий Кикнадзе и председатель совета директоров Анатолий Мещеряков. Их места заняли соответственно Владимир Леонченко и Александр Плутник.

Этим дело не ограничилось. Так, завершил работу в клубе куратор академии и дубля Владимир Кузьмичёв. По информации «Спорт-Экспресса», новым руководителем академии может стать Александр Катасонов, который трудится в ней с 2009-го. Последние несколько лет он совмещал должности главного тренера молодёжной команды «Локомотива» и спортивного директора академии.

Вероятно, покинет свой пост и заместитель спортивного директора клуба Андрей Лосюк, который занимался в клубе зарубежными трансферами. По данным СМИ, с ним не будет продлён контракт, истекающий в январе нынешнего года.

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Что касается новых людей в «Локомотиве», то на должность старшего селекционера клуба по молодёжному футболу назначен бывший полузащитник команды Александр Самедов. В составе железнодорожников воспитанник «Спартака» провёл 215 матчей во всех турнирах, в которых забил 37 мячей. Он трижды становился с красно-зелёными обладателем Кубка России. Покинул «Локо» Самедов в начале 2017-го из-за конфликта с Юрием Сёминым.

«Я очень рад возвращению в «Локомотив» и началу нового этапа в карьере. Хочу использовать весь свой опыт для развития молодых футболистов. В мои обязанности в первую очередь входит оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, «Локо» U19 и «Казанки». Это очень интересная и амбициозная задача. В «Локомотиве» есть все возможности, чтобы воспитывать хороших футболистов», — приводит слова экс-футболиста официальный сайт клуба.

А вот главный тренер команды Марко Николич, вероятно, сохранит свой пост. Как утверждает Sport24, руководство клуба даст сербу возможность доработать до конца сезона и только после этого примет решение о его будущем.

Интерес «Шальке» к Игнатьеву

Что касается деятельности железнодорожников на трансферном рынке, то пока клуб обходится без приобретений и потерь. Однако в начале января итальянский журналист Пьетро Лаццерини написал в своём Twitter, что «Локо» интересуется ивуарийским нападающим «Фиорентины» Кристианом Куаме и якобы готов заплатить за него €15 млн.

23-летний форвард провёл два неплохих сезона в составе «Дженоа» (девять голов + девять результативных передач во всех турнирах), после чего в сентябре прошлого года права на него выкупила «Фиорентина» за €11 млн. Однако на новом месте африканец пока не блещет — лишь два мяча во всех турнирах текущего сезона и пребывание на скамейке запасных. В другом итальянском издании, Viola News, появилась информация, что Куаме интересуется ещё и «Зенит».

«Локомотив» действительно нуждается в молодом нападающем, ведь все имеющиеся в ростере команды форварды, за исключением Виталия Лисаковича, перешагнули или перешагнут в ближайшее время 30-летний рубеж. Однако пока что такие слухи не получили подтверждений.

Маловероятен и переход 33-летнего Владислава Игнатьева в немецкий «Шальке-04», о котором написал Telegram-канал Sport_inside. Сам защитник ушёл от прямого ответа на вопрос о своём будущем.

«Читал новость про «Шальке», но я игрок «Локомотива», поэтому не хочу это комментировать, — цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

А вот защитник Брайан Идову, который на правах аренды выступает за «Химки», по информации «Чемпионата», в команду не вернётся и подпишет полноценный контракт с подмосковным клубом. В конце мая у него истекает соглашение с «Локомотивом», продлевать которое игрок не намерен.

В ожидании кадровой революции

Возвращаясь к теме о возможном переходе Куаме, необходимо подчеркнуть, что «Локомотив» нуждается в усилении не только линии атаки. Наиболее проблемной для команды является позиция левого защитника, которую практически на безальтернативной основе занимает Мацей Рыбус. При этом в августе поляку исполнится 32 года.

По версии спортивного журналиста Ивана Карпова, заменить ветерана может 22-летний защитник «Ахмата» Максим Ненахов, который способен сыграть на обоих флангах защиты. В текущем сезоне РПЛ воспитанник «Динамо» провёл 17 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

«Дыру» в центре обороны с приобретением Виталия Лысцова и Слободана Райковича клуб, казалось, закрыл, однако равноценной замены Мурило и Ведрану Чорлуке Николич по-прежнему не имеет. Вдобавок капитан периодически выпадает из строя из-за различных травм, что неудивительно, учитывая возраст хорвата — в феврале он перешагнёт 35-летний рубеж. К тому же летом у него закончится контракт с «Локомотивом». Также в июне свободными агентами станут Райкович, Игнатьев, Ротенберг, Антон Коченков, Эдер и Михаил Лысов.

В команде явно наметился перебор возрастных футболистов. В настоящий момент в ростере насчитывается сразу десять игроков от 30 лет и старше, и в ближайшее время их число пополнит Зе Луиш. Очевидно, железнодорожники нуждаются в омоложении. Но, вероятно, серьёзную работу на трансферном рынке клуб проведёт лишь летом, когда станет ясно будущее Николича. Зимой же «Локомотив» может ограничиться точечным усилением.