Смолов вернётся в общую группу «Локомотива» на первом сборе

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о состоянии травмированных футболистов команды перед стартом первого зимнего сбора.

«Смолов будет готов к первому сбору. Он восстановился, чувствует себя нормально. Работает по индивидуальной программе. Может быть, первые один-два дня у него будут втягивающие нагрузки. Определимся уже на сборах. Возможно, с первого дня начнёт с командой. В принципе, он готов», — цитирует Кагарлицкого «Спорт-Экспресс».

По его словам, полузащитник Дмитрий Баринов находится в хорошей форме, но ориентировочно он вернётся в общую группу к началу второго сбора, а на первом сборе хавбек будет работать индивидуально. Врач также отметил, что форварду Зе Луиша нужно время для восстановления после травмы, поэтому ждать его возвращения тоже стоит ко второму сбору.

«С Борисом Ротенбергом всё достаточно непросто в плане последствий осложнений возникших после операции. Он пока тренируется индивидуально. Сейчас Борис к общей группе точно не присоединится. Но он очень старается и имеет хороший прогресс», — добавил Кагарлицкий.

«Локомотив» после 19-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиге, набрав 28 очков.

Ранее футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев отреагировал на слухи о переходе в «Шальке».