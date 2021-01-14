Футболист «Локомотива» Игнатьев отреагировал на слухи о переходе в «Шальке»

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Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал информацию об интересе со стороны немецкого футбольного клуба «Шальке».
Футболист «Локомотива» Игнатьев отреагировал на слухи о переходе в «Шальке»
  • РИА Новости

«Читал новость про «Шальке», но я игрок «Локомотива», поэтому не хочу это комментировать», — цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

Игнатьев выступает за «Локомотив» с 2016 года, также он играл за железнодорожников с 2010 по 2012 год. Вместе с командой он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также дважды выигрывал Кубок России.

Ранее Игнатьев признался, что пока не собирается вакцинироваться от COVID-19.

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