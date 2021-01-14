Футболист «Локомотива» Игнатьев признался, что пока не собирается вакцинироваться от COVID-19

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев признался, что с опаской относится к вакцине от коронавирусной инфекции.

«Пока с опаской смотрю на прививку от коронавируса. Не хочется быть в числе первых. Вдруг потом выяснится, что есть побочные эффекты и так далее. Ждём, какая будет информация, пока никого не заставляют. Если всё будут делать, придётся сделать», — цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

Игнатьев выступает за «Локомотив» с 2016 года, также он играл за железнодорожников с 2010 по 2012 год. Вместе с командой он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также дважды выигрывал Кубок России.

Ранее экс-врач «Спартака» прокомментировал идею вакцинировать футболистов в зимнюю паузу.