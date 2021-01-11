Экс-врач «Спартака» прокомментировал идею вакцинировать футболистов в зимнюю паузу

Бывший врач московского «Спартака» и сборной России Юрий Васильков рассказал, какие могут быть проблемы у футболистов после вакцинации от коронавируса.

«Сейчас этим не стоит заниматься. Мы до конца не знаем, в какую сторону удар по иммунитету от этой вакцины. Лучше вакцинироваться в перерыве летом. Тут ещё надо изучить вопрос, какая вакцина подходит для игроков молодого возраста. Если это делать на принудительной основе, то ничего не получится. Да и никто руки скручивать не будет, футболисты сами за себя отвечают. Всё надо делать добровольно», — приводит слова Василькова «Спорт-Экспресс».

Врач считает, что у футболистов могут быть осложнения от вакцины, так как у них сейчас большие нагрузки и начало второго круга чемпионата России через месяц.

«Футболисты изолированы от общества, находятся за рубежом, за ними ведётся постоянное наблюдение, своеобразный мониторинг, они и так в какой-то степени защищены. Отыграют три месяца с небольшим, сама жизнь подводит к тому, чтобы делать это в летний перерыв», — добавил Васильков.

Министерство спорта и Федеральное медико-биологическое агентство начали переговоры о вакцинации игроков национальных команд от коронавируса.

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