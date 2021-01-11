Экс-врач «Спартака» прокомментировал идею вакцинировать футболистов в зимнюю паузу

Короткая ссылка
Бывший врач московского «Спартака» и сборной России Юрий Васильков рассказал, какие могут быть проблемы у футболистов после вакцинации от коронавируса.
Экс-врач «Спартака» прокомментировал идею вакцинировать футболистов в зимнюю паузу
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Сейчас этим не стоит заниматься. Мы до конца не знаем, в какую сторону удар по иммунитету от этой вакцины. Лучше вакцинироваться в перерыве летом. Тут ещё надо изучить вопрос, какая вакцина подходит для игроков молодого возраста. Если это делать на принудительной основе, то ничего не получится. Да и никто руки скручивать не будет, футболисты сами за себя отвечают. Всё надо делать добровольно», — приводит слова Василькова «Спорт-Экспресс». 

Врач считает, что у футболистов могут быть осложнения от вакцины, так как у них сейчас большие нагрузки и начало второго круга чемпионата России через месяц.

«Футболисты изолированы от общества, находятся за рубежом, за ними ведётся постоянное наблюдение, своеобразный мониторинг, они и так в какой-то степени защищены. Отыграют три месяца с небольшим, сама жизнь подводит к тому, чтобы делать это в летний перерыв», — добавил Васильков.

Министерство спорта и Федеральное медико-биологическое агентство начали переговоры о вакцинации игроков национальных команд от коронавируса.

Ранее Безуглов рассказал об отношении Черчесова к вакцинации игроков сборной России от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить