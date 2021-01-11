Безуглов рассказал об отношении Черчесова к вакцинации игроков сборной России от коронавируса

Председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) и главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал об отношении главного тренера команды Станислава Черчесова и клубов к предстоящей вакцинации футболистов от коронавирусной инфекции.

«Вопрос возможной вакцинации прорабатывался с первых дней пандемии. Как отнёсся Черчесов? Позитивно. Сборная теряла важнейших игроков во время осенних матчей как раз из-за коронавируса, и главный тренер, как никто другой, знает, насколько важна вакцинация для сохранения как здоровья, так и должной физической формы кандидатов в сборную», — приводит слова Безуглова «Чемпионат».

Он отметил, что все клубы, как и большинство футболистов, выступают за вакцинацию.

«Многие из них переболели, и у них сохраняется достаточно высокий титр антител. За этими ребятами вместе с клубными врачами мы будем осуществлять дополнительный мониторинг и решать вопрос о возможной вакцинации ближе к весне. Помимо футболистов, как только представится возможность, будут вакцинированы и члены тренерских и административных штабов сборных команд», — добавил врач национальной команды.

Ранее сообщалось, что РФС ведёт переговоры о вакцинации футболистов сборной России от коронавируса.