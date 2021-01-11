РФС ведёт переговоры о вакцинации футболистов сборной России от коронавируса

Российский футбольный союз (РФС) обсуждает с Министерством спорта и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) возможность первоочередной вакцинации игроков национальной сборной России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС, речь идёт не только о футболистах мужской национальной команды, но и о игроках женской сборной России и футболистах молодёжных команд.

Отмечается, что участие в вакцинации также примут члены тренерско-административных штабов национальных команд.

Ранее Александр Алаев заявил, что для РФС было принципиально важно перенести матчи 23-го тура Российской премьер-лиги.