РФС ведёт переговоры о вакцинации футболистов сборной России от коронавируса
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС, речь идёт не только о футболистах мужской национальной команды, но и о игроках женской сборной России и футболистах молодёжных команд.
Отмечается, что участие в вакцинации также примут члены тренерско-административных штабов национальных команд.
Ранее Александр Алаев заявил, что для РФС было принципиально важно перенести матчи 23-го тура Российской премьер-лиги.