Алаев заявил, что для РФС было принципиально важно перенести матчи 23-го тура РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал перенос матчей 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на более поздние даты.

«Рассматривали два варианта: перенос тура на середину недели, предшествующей обозначенному туру, то есть на интервал с 17 по 19 марта, что даст дополнительные дни подготовки, и перенос тура на апрель. Мнения клубов разошлись, обсуждали разные варианты, но большинство склонилось к переносу тура на мидвик в марте», — приводит слова Алаева ТАСС.

Он также выразил благодарность клубам и лиге за то, что они пошли навстречу в данном вопросе.

«Календарь всегда вызывает дискуссии, всегда тяжело найти баланс между интересами клубов и сборной, но сейчас сложилась ситуация, когда молодёжная сборная России попала на чемпионат Европы и сыграет три матча группового этапа в марте, национальная команда начнёт отбор тремя играми в течение одной недели. Для нас было принципиально важно обеспечить комфортные условия для сборной и её подготовки», — добавил Алаев.

Изначально матчи 23-го тура планировалось провести 20—21 марта, но были перенесены на 17—19 марта.

Сборная России 24—30 марта проведёт три матча квалификации чемпионата мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что РПЛ опубликовала календарь на первые четыре тура после зимней паузы.