Самедов раскрыл свои обязанности в селекционной службе «Локомотива»

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Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал своё назначение старшим селекционером «Локомотива» по молодёжному футболу.
Самедов раскрыл свои обязанности в селекционной службе «Локомотива»
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

В последнее время он выступал за ногинское «Знамя» в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ, третий по уровню дивизион).

«Предложение поступило относительно недавно — в этом году. Я с удовольствием согласился. Заниматься молодёжью — большая ответственность! Основная задача — довести до основного состава как можно больше игроков», — приводит слова Самедова ТАСС.

Самедов также пояснил, что в его обязанности будет входить посещение различных турниров и просмотр юных игроков.

Ранее Самедов выразил сомнение, что «Спартак» станет чемпионом.

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