Самедов устроился работать в «Локомотив»

Бывший капитан «Локомотива» Александр Самедов вернулся в клуб на позицию старшего селекционера по молодёжному футболу.

Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников». Комментируя своё назначение, Самедов признался, что рад начать новый этап в своей карьере. Он также заявил, что хочет использовать весь свой опыт для развития молодых игроков.

«В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, «Локо» U19 и «Казанки». Это очень интересная и амбициозная задача», — пояснил Самедов, который также известен по успешным выступлениям за «Спартак», «Динамо» и сборную России.

Ранее Самедов выразил сомнение в том, что «Спартак» станет чемпионом из-за ситуации вокруг наставника Доменико Тедеско.