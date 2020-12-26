Самедов сомневается, что «Спартак» станет чемпионом из-за ситуации вокруг Тедеско

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал информацию о намерении клуба оставить Доменико Тедеско на посту главного тренера команды до конца нынешнего сезона.

«Не знаю, правильно это или нет. Сложно говорить, там какие-то внутренние договорённости. Опять же, возможно, не смогли никого найти и решили действовать пока так. Думаю, вряд ли «Спартак» станет чемпионом в такой ситуации. Правда, ещё 12 игр, теоретически может. За вторую строчку точно может побороться. Там разница в два очка, конечно, потенциально «Спартак» может выйти в Лигу чемпионов», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

Тедеско объявил, что покидает команду по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Ливерпуля» Бенитес входит в шорт-лист «Спартака».