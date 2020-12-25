СМИ: Экс-тренер «Ливерпуля» Бенитес входит в шорт-лист «Спартака»

Бывший главный тренер английского «Ливерпуля» испанец Рафаэль Бенитес входит в список возможных кандидатов на пост главного тренера московского «Спартака».

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, помимо Бенитеса, в список входит экс-наставник «Монако» Леонарду Жардим.

Отмечается, что «Спартак» был заинтересован в услугах наставника итальянского «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, но тот отклонил предложение московского клуба.

60-летний Бенитес известен по своей работе с «Ливерпулем», который под его руководством выиграл Лигу чемпионов сезона-2004/05, в драматичном финале победив итальянский «Милан». В разное время он работал в таких клубах, как испанские «Реал Вальядолид», «Осасуна», «Валенсия», «Реал», английские «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» и итальянские «Интер» и «Наполи». В настоящее время он возглавляет китайский «Далянь Ифан».

Ранее в «Спартаке» объявили о договорённости с Тедеско по работе до окончания сезона.