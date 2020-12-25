В «Спартаке» объявили о договорённости с Тедеско по работе до окончания сезона
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«В «Спартаке» есть договорённость, что главный тренер Доменико Тедеско останется руководить командой до конца сезона», — заявил Фетисов в беседе со Sport24.
Контракт Тедеско со «Спартаком» истекает по окончании нынешнего сезона. В настоящее время московский клуб занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидера, «Зенита», на шесть очков.
Ранее бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач заявил о желании возглавить команду.