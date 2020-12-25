В «Спартаке» объявили о договорённости с Тедеско по работе до окончания сезона

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что главный тренер команды Доменико Тедеско доработает на своём посту до конца нынешнего сезона.
В «Спартаке» объявили о договорённости с Тедеско по работе до окончания сезона
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«В «Спартаке» есть договорённость, что главный тренер Доменико Тедеско останется руководить командой до конца сезона», — заявил Фетисов в беседе со Sport24.

Контракт Тедеско со «Спартаком» истекает по окончании нынешнего сезона. В настоящее время московский клуб занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидера, «Зенита», на шесть очков.

Ранее бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач заявил о желании возглавить команду.

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