В «Спартаке» объявили о договорённости с Тедеско по работе до окончания сезона

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что главный тренер команды Доменико Тедеско доработает на своём посту до конца нынешнего сезона.

«В «Спартаке» есть договорённость, что главный тренер Доменико Тедеско останется руководить командой до конца сезона», — заявил Фетисов в беседе со Sport24.

Контракт Тедеско со «Спартаком» истекает по окончании нынешнего сезона. В настоящее время московский клуб занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидера, «Зенита», на шесть очков.

Ранее бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач заявил о желании возглавить команду.