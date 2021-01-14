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Оздоев: каждый футболист мечтает попасть в топовые команды, но «Зенит» и есть топ

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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, почему не так много российских футболистов выступает в ведущих европейских чемпионатах.
Оздоев: каждый футболист мечтает попасть в топовые команды, но «Зенит» и есть топ
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«У нас в России любят, когда футболисты говорят: «Хочу уехать в Европу». Каждый футболист мечтает о чём-то большем, мечтает попасть в топовые команды. Но «Зенит» и есть топовая команда. Понятно, каждый хочет попробовать силы в Европе. Но это не от одного меня зависит. Есть много факторов, которые должны сложиться, чтобы получилось уехать», — приводит слова Оздоева Sport24

Полузащитник добавил, что не каждый российский клуб готов отпустить отечественного футболиста за рыночную стоимость.

«Да, многие кричат, что российские футболисты не хотят уезжать. Но это неправда. Многие уезжают, играют, возвращаются. Кто-то остаётся. А если говорить о наших футболистах, которые играют на высоком уровне, то не каждый клуб готов с ними расстаться за маленькие деньги. Поэтому нельзя говорить, что игрок не хочет уехать. Главный вопрос — согласен ли клуб отпустить его. И на каких условиях», — добавил Оздоев.

На данный момент в европейских топ-дивизионах ровно 25 российских футболистов.

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