Массажист Кокорина рассказал о состоянии футболиста

Сергей Колесников, массажист нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина, рассказал о состоянии игрока.

«Мы с ним встретились накануне сборов. Он себя чувствует хорошо, с формой проблем нет. Он уже полностью готов к игре. Я не знаю про его психологическое состояние, но к работе он готов», — цитирует Колесникова «Спорт-Экспресс».

Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за новый клуб лишь десять матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее Кокорин рассказал, как проходил медосмотр в «Спартаке».