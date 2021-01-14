Массажист Кокорина рассказал о состоянии футболиста

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Сергей Колесников, массажист нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина, рассказал о состоянии игрока.
Массажист Кокорина рассказал о состоянии футболиста
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мы с ним встретились накануне сборов. Он себя чувствует хорошо, с формой проблем нет. Он уже полностью готов к игре. Я не знаю про его психологическое состояние, но к работе он готов», — цитирует Колесникова «Спорт-Экспресс».

Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за новый клуб лишь десять матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее Кокорин рассказал, как проходил медосмотр в «Спартаке».

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