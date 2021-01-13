Кокорин рассказал, как проходил медосмотр в «Спартаке»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин рассказал, как проходило медицинское обследование в клубе после возвращения футболистов из отпуска.

«Мы готовились, у нас в тренировочной программе это было. Все понимали, что самым тяжёлым во время медосмотра будет дорожка. У нас в программе были велосипед и дорожка, поэтому всё нормально. Тут ещё такая дорожка, некоторые могут бежать как молодые ребята — до последнего, пока не упадут, поэтому по самочувствию», — приводит слова Кокорина «Матч ТВ».

29-летний нападающий выступает за «Спартак» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл десять матчей за клуб, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Контракт футболиста с красно-белыми действует до 30 июня 2023 года.

Ранее Кокорин сообщил, что хочет отправиться на сборы со «Спартаком».