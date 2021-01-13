Кокорин сообщил, что хочет отправиться на сборы со «Спартаком»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своих планах на будущее.

«Завтра лететь на сборы вместе со «Спартаком» — пока такой план», — цитирует Кокорина РИА Новости.

До этого в прессе появилась информация о том, что Кокорин может покинуть московский клуб зимой.

Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за новый клуб лишь десять матчей, в которых забил два мяча.

Ранее бывший менеджер «Локомотива» рассказал о сорвавшихся переходах Александра Кокорина и Далера Кузяева.