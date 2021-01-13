Кокорин сообщил, что хочет отправиться на сборы со «Спартаком»
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«Завтра лететь на сборы вместе со «Спартаком» — пока такой план», — цитирует Кокорина РИА Новости.
До этого в прессе появилась информация о том, что Кокорин может покинуть московский клуб зимой.
Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за новый клуб лишь десять матчей, в которых забил два мяча.
Ранее бывший менеджер «Локомотива» рассказал о сорвавшихся переходах Александра Кокорина и Далера Кузяева.