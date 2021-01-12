Бывший менеджер «Локомотива» рассказал о сорвавшихся переходах Кокорина и Кузяева

Бывший директор академии московского футбольного клуба «Локомотив» Владимир Кузьмичёв рассказал о сорвавшихся трансферах нападающего «Спартака» Александра Кокорина и полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«Я общался с представителем Кокорина, мы обо всём договорились. И тренер его хотел. Но в последний момент не получилось. С Кузяевым практически та же история. Тоже всё обговорили, были совсем рядом, но сорвалось», — цитирует Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

По его мнению, данные ситуации являются странными, так как оставалось только поставить подписи в контрактах, но в последний момент всё сорвалось.

Кокорин перешёл в «Спартак» минувшим летом. В его активе десять матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Кузяев летом находился в статусе свободного агента и хотел перейти в один из европейских клубов, но в итоге остался в «Зените». В этом сезоне он провёл 15 игр и отметился двумя голами.

Ранее агент Тимофей Бердышев заявил, что Кокорин не собирается уходить из «Спартака».