Агент: Кокорин не собирается уходить из «Спартака»

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Тимофей Бердышев, агент форварда «Спартака» Александра Кокорина, заявил, что нападающий не планирует покидать клуб.
Агент: Кокорин не собирается уходить из «Спартака»
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«Поступали ли какие-то предложения от итальянских команд или кто-то проявлял интерес, наверное, известно «Спартаку». Мы же на это не смотрели. Саша хочет играть за «Спартак» и никуда уходить не собирается. Он пришёл сюда, чтобы играть, показывать свой лучший футбол, завоевать с красно-белыми чемпионский титул. Другие варианты нас сейчас не интересуют. Если же только сам «Спартак» готов будет рассмотреть какое-то предложение и они придут к нам, тогда будем все вместе думать. Мы только лишь в клубе, Саша хочет и пришёл сюда приносить пользу «Спартаку», — цитирует Бердышева «Спорт-Экспресс».

Кокорин присоединился к «Спартаку» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Из-за череды травм он провёл за новый клуб лишь десять матчей, в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Урунов начнут подготовку ко второй части сезона вместе со «Спартаком».

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