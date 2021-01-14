Источник: Алексей Березуцкий покинет ЦСКА

Заместитель генерального директора московского ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий покидает клуб.

Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа». По информации источника, Березуцкий уйдёт из клуба уже этой зимой. Сообщается, что функционер принял такое решение из-за разногласий с руководством.

Накануне тренерский штаб московских армейцев покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников. Главный тренер Виктор Гончаренко пока сохраняет свой пост.

ЦСКА занимает второе место в чемпионате страны, имея в активе 37 очков в 19 матчах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА возьмёт на сборы лучшего бомбардира молодёжной команды.