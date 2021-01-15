Селихов заявил, что никогда не перейдёт в ЦСКА

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов заявил, что никогда не станет футболистом ЦСКА.

«Хотелось бы в Европу, понятное дело. Но я бы очень долго думал. Помню, из «Эльче» писал тренер вратарей в Facebook. Тогда я ещё в «Амкаре» играл. Я никогда не перейду в ЦСКА. Железно. Лучше уж вторая лига. Когда в «Спартак» из ЦСКА перешёл Ерёменко, эта тема не муссировалось на уровне футболистов. У всех свои тараканы в голове. Кто-то воспринимает футбол как работу, а кто-то — как преданность. Я завидую таким футболистам, которые провели карьеру в одном клубе», — заявил Селихов в интервью на YouTube-канале oSporte TV.

В сезоне-2020/21 Селихов провёл два матча в Футбольной национальной лиге в составе «Спартака-2» и пропустил три мяча.

Ранее Хендрикс прибыл на сбор «Спартака».