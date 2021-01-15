Хендрикс прибыл на сбор «Спартака»
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу клуба. 16 января его ожидает медосмотр, после чего, если всё пройдёт успешно, футболист подпишет контракт с красно-белыми.
С 17 января планируется подключение полузащитника к тренировкам с командой.
25-летний футболист на протяжении всей карьеры выступал в ПСВ. В сезоне-2020/21 он сыграл в девяти матчах чемпионата Нидерландов, в одной игре Кубка и шести — Лиги Европы.
Ранее в «Спартаке» рассказали, когда Хендрикс пройдёт медосмотр.