В «Спартаке» рассказали, когда Хендрикс пройдёт медосмотр

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов назвал дату, когда голландский полузащитник Йоррит Хендрикс пройдёт медобследование в московском клубе.

«Хендрикс станет игроком «Спартака» в случае успешного медицинского обследования, которое пройдёт в Дубае. Вероятно, оно состоится 16 января», — приводит слова Фетисова ТАСС.

25-летний футболист провёл всю свою карьеру в ПСВ. В сезоне-2020/21 он принял участие в девяти матчах чемпионата Нидерландов, одной игре Кубка и шести — Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» вернулись из отпуска и прошли медосмотр перед сборами в ОАЭ.