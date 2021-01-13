В «Спартаке» рассказали, когда Хендрикс пройдёт медосмотр
- Reuters
«Хендрикс станет игроком «Спартака» в случае успешного медицинского обследования, которое пройдёт в Дубае. Вероятно, оно состоится 16 января», — приводит слова Фетисова ТАСС.
25-летний футболист провёл всю свою карьеру в ПСВ. В сезоне-2020/21 он принял участие в девяти матчах чемпионата Нидерландов, одной игре Кубка и шести — Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» вернулись из отпуска и прошли медосмотр перед сборами в ОАЭ.