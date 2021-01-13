Футболисты «Спартака» вернулись из отпуска и прошли медосмотр перед сборами в ОАЭ

Игроки московского «Спартака» вышли из отпуска и прошли медосмотр перед тем, как отправиться на сборы в Дубае.

Об этом сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter. Из Москвы «Спартак» отправится в ОАЭ. Команда Доменико Тедеско проведёт в Дубае два зимних тренировочных сбора: первый — с 14 по 24 января, а второй — с 28 января по 8 февраля.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, уступая лидеру гонки, «Зениту», шесть очков.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Спартака» может усилить «Ливерпуль».