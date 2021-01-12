СМИ: Футболист «Гремио» Пепе отказался переходить в «Зенит»

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Полузащитник бразильского «Гремио» Пепе отказался переходить в петербургский футбольный клуб «Зенит».
СМИ: Футболист «Гремио» Пепе отказался переходить в «Зенит»
  • Reuters

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на журналиста Рафаэля Пфайффера.

Отмечается, что 23-летний игрок не намерен продолжать карьеру в России, а руководство бразильского клуба уверено, что хавбек останется в команде до конца сезона.

Пепе выступает за «Гремио» с 2017 года. В этом сезоне он провёл 25 матчей, забил 12 мячей и сделал восемь результативных передач.

Ранее Геннадий Орлов рассказал, почему бразильский футболист Жулиано ушёл из «Зенита».

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