СМИ: Футболист «Гремио» Пепе отказался переходить в «Зенит»
- Reuters
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на журналиста Рафаэля Пфайффера.
Отмечается, что 23-летний игрок не намерен продолжать карьеру в России, а руководство бразильского клуба уверено, что хавбек останется в команде до конца сезона.
Пепе выступает за «Гремио» с 2017 года. В этом сезоне он провёл 25 матчей, забил 12 мячей и сделал восемь результативных передач.
Ранее Геннадий Орлов рассказал, почему бразильский футболист Жулиано ушёл из «Зенита».