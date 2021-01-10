Орлов рассказал, почему бразильский футболист Жулиано ушёл из «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, как в 2017 году петербургский футбольный клуб «Зенит» покинул бразильский полузащитник Жулиано.

«Вот был у нас Жулиано, хороший бразилец. Манчини сказал: «Нет!» Нам так передали. Произнёс: «Я с бразильцами не люблю работать. Они бездельники». Жулиано убрали. А он играл как раз под нападающими! В комбинацию Дзюба — Азмун вписывался. Не избавились бы — может, играл бы до сих пор. Но вот не понравился он Манчини», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Жулиано выступал за «Зенит» с 2016 по 2017 год. За это время он провёл за команду 42 матча, забил 17 мячей и отдал 13 результативных передач.

Манчини возглавлял команду в сезоне-2017/18.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» поспорят за форварда «Фиорентины» Кристиана Куаме.