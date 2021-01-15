Экс-футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Туре может получить работу в ФК «Сочи»

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Известный агент Дмитрий Селюк заявил, что экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может поработать в структуре ФК «Сочи».
Экс-футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Туре может получить работу в ФК «Сочи»
  • Reuters

«Яя Туре будет учиться на тренера, но это берёт пару лет, поэтому он может пока работать в селекции или ассистентом. Не могу сказать, что я предлагаю его в «Сочи». Я в хороших отношениях с хозяином клуба, поэтому стрелки могут пойти на ФК «Сочи». Официального предложения не было. Можно сказать, что пока им интересуются. При этом уже есть ряд официальных предложений из других клубов на тему того, чтобы он где-то что-то возглавил. В том числе из России, Китая или с Украины. Может быть, на следующей неделе он будет работать в одном из клубов», — цитирует Селюка «Спорт-Экспресс».

Яя Туре завершил игровую карьеру в 2020 году. Последним его клубом был китайский «Циндао Хайню».

Ранее сербский футболист «Сочи» заявил о желании попасть в сборную России.

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