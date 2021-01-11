Сербский футболист «Сочи» заявил о желании попасть в сборную России

Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович заявил, что рассчитывает получить российский паспорт в 2021 году и намерен попасть в сборную России.

«У меня есть план оформить российский паспорт. В течение этого года я должен его получить. Я люблю Россию, мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в премьер-лиге. У меня хороший возраст для защитника, потому рассчитываю на вызов в сборную России. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонит. Буду ждать звонка Черчесова!» — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Миладинович перешёл в «Сочи» летом 2018 года. В составе «Сочи» серб принял участие в 72 матчах, в которых забил три гола, сделал четыре голевые передачи, получил 18 жёлтых карточек и один раз был удалён с поля.

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