Сербский футболист «Сочи» заявил о желании попасть в сборную России

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Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович заявил, что рассчитывает получить российский паспорт в 2021 году и намерен попасть в сборную России.
Сербский футболист «Сочи» заявил о желании попасть в сборную России
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«У меня есть план оформить российский паспорт. В течение этого года я должен его получить. Я люблю Россию, мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в премьер-лиге. У меня хороший возраст для защитника, потому рассчитываю на вызов в сборную России. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонит. Буду ждать звонка Черчесова!» — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Миладинович перешёл в «Сочи» летом 2018 года. В составе «Сочи» серб принял участие в 72 матчах, в которых забил три гола, сделал четыре голевые передачи, получил 18 жёлтых карточек и один раз был удалён с поля.

Ранее Безуглов рассказал об отношении Черчесова к вакцинации игроков сборной России от коронавируса.

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