Президент «Торпедо» прокомментировал информацию о возможном сокращении числа команд в РПЛ

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Президент московского футбольного клуба «Торпедо» Денис Маслов высказал мнение о возможном изменении формата проведения Российской премьер-лиги (РПЛ), который, в частности, подразумевает сокращение числа участников до 12.
Президент «Торпедо» прокомментировал информацию о возможном сокращении числа команд в РПЛ
  • РИА Новости

«Я вообще за то, чтобы расширить РПЛ до 18 команд! Считаю, надо думать не о сокращении РПЛ, а о том, чтобы клубы были богатыми. В такой стране, как Россия, это вполне возможно», — приводит слова Маслова «Матч ТВ».

На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов. По информации СМИ, число участников чемпионата России могут сократить до 12.

Ранее Вячеслав Колосков высказал мнение, что сокращение числа команд в РПЛ не поспособствует развитию футбола.

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