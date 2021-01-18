Президент «Торпедо» прокомментировал информацию о возможном сокращении числа команд в РПЛ

Президент московского футбольного клуба «Торпедо» Денис Маслов высказал мнение о возможном изменении формата проведения Российской премьер-лиги (РПЛ), который, в частности, подразумевает сокращение числа участников до 12.

«Я вообще за то, чтобы расширить РПЛ до 18 команд! Считаю, надо думать не о сокращении РПЛ, а о том, чтобы клубы были богатыми. В такой стране, как Россия, это вполне возможно», — приводит слова Маслова «Матч ТВ».

На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов. По информации СМИ, число участников чемпионата России могут сократить до 12.

Ранее Вячеслав Колосков высказал мнение, что сокращение числа команд в РПЛ не поспособствует развитию футбола.