Голкипер «Зенита», лучший бомбардир ЧЕ-2012 и нападающий сборной Швеции: топ-10 игроков РПЛ с истекающими контрактами

Летом 2021 года у ряда футболистов Российской премьер-лиги истекают действующие соглашения с клубами. По информации СМИ, на данный момент предложения о продлении контрактов не получили голкипер сборной России и «Зенита» Андрей Лунёв и полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, а хавбек Виктор Классон отказался подписывать новый договор с «Краснодаром». Кто из футболистов РПЛ летом может стать свободным агентом — в материале RT.

10. Антон Заболотный («Сочи»)

Амплуа: форвард, стоимость: €1,8 млн (здесь и далее по данным Transfermarkt).

Статистика в сезоне-2020/21: 18 матчей, 4 гола, 2 передачи

Для Антона Заболотного нынешний сезон пока складывается не очень успешно. Несмотря на высокие оценки и доверие со стороны главного тренера сборной Станислава Черчесова, в клубе футболист выступает нерегулярно. В последнее время он всё чаще проигрывает конкуренцию за место в основе Марко Дуганджичу, вследствие всего появляется на поле со скамейки. В сравнении с предыдущим первенством, количество игрового времени в среднем за матч сократилось с 66,9 до 61,6 минуты, что не может радовать нападающего.

Тем не менее пока нет никаких оснований предполагать, что Заболотный летом может сменить клуб. Судя по словам руководства и тренеров, в «Сочи» довольны игроком, а в условиях нынешнего лимита на легионеров вряд ли станут разбрасываться российскими нападающими. Особенно с учётом того, что его результативность осталась на прежнем уровне. Антон продолжает забивать в среднем в каждом третьем матче, разве что реже ассистирует партнёрам. Если прошлый сезон он закончил с шестью результативными передачами в 21 матче, то в нынешнем имеет лишь две в 17-ти.

9. Шарль Каборе («Динамо»)

Амплуа: полузащитник, стоимость: €2 млн.

Статистика: 15 матчей.

Перспективы Каборе в РПЛ кажутся более туманными, чем у Заболотного. После прихода в команду главного тренера Сандро Шварца тот выпал из стартового состава и лишь трижды выходил на поле с первых минут. Кроме того, в феврале уроженцу Буркина-Фасо исполнится 33 года, что наравне с отсутствием российского паспорта может стать камнем преткновения в ходе переговоров по новому контракту. В условиях пандемии «Динамо» вряд ли предложит хавбеку продлить соглашение на прежних условиях, вследствие чего существует риск повторения истории с «Краснодаром». Тогда Шарль оказался недоволен зарплатой и покинул клуб, в котором выступал с августа 2015-го.

Помимо «Динамо», вряд ли в РПЛ кто-либо захочет приглашать пусть и высококлассного, но возрастного и дорогого футболиста. Лидеров лиги может отпугнуть цифра в паспорте, а аутсайдеры вряд ли смогут удовлевторить финансовые аппетиты хавбека. В связи с этим велика вероятность, что для Каборе нынешний сезон в России станет последним.

8. Павел Мамаев («Ростов»)

Амплуа: полузащитник, стоимость: €2 млн.

Статистика: 9 матчей, 2 гола, 1 передача.

Ситуация с Мамаевым довольно сложная. С одной стороны, полузащитник неплохо адаптировался в коллективе Валерия Карпина и хоть и не стал его лидером, но регулярно приносил пользу. Однако всё испортила тяжёлая травма. Павел получил разрыв ахиллова сухожилия и был вынужден лечь на операционный стол, из-за чего выбыл до конца первой части сезона.

На данный момент сложно предположить, когда Мамаев вернётся в строй и будет ли он демонстрировать прежний уровень. Учитывая, что ему уже 33 года, любая травма может если не поставить крест на карьере, то как минимум серьёзно сказаться на выступлениях. Если Павел сможет выступать так же успешно, то наверняка останется в «Ростове». В противном случае, уже летом он может оказаться вынужден искать новый клуб.

7. Андрей Мостовой («Зенит»)

Амплуа: полузащитник, стоимость: €3 млн.

Статистика: 22 матча, 2 гола, 2 передачи.

Самому молодому представителю рейтинга игроков с истекающими контрактами вряд ли стоит волноваться за свою карьеру. 23-летний Мостовой регулярно появляется на поле в составе «Зенита» и на постоянной основе вызывается в сборную России, что позволяет считать его серьёзным активом действующего чемпиона страны.

В условиях нынешнего лимита сложного представить, что петербуржцы согласятся отпустить одного из самых талантливых игроков клуба. Наверняка уже в скором времени ему будет предложен новый долгосрочный контракт, который укрепит его позиции в коллективе.

6. Отман Эль-Кабир («Урал»)

Амплуа: полузащитник, стоимость: €3 млн.

Статистика: 11 матчей, 1 гол, 3 передачи.

Летом свободным агентом может стать и один из лидеров «Урала». На протяжении последних двух сезонов Эль-Кабир не опускался ниже второго места в списке лучших бомбардиров екатеринбургского коллектива и вряд ли намерен снижать планку в нынешнем. Да, пусть пока его показатели смотрятся несколько скромнее, но на это есть причины. В конце прошлого чемпионата он получил травму, из-за последствий которой пропустил четыре из первых пяти матчей текущего.

Тем не менее, нет никаких сомнений, что «Урал» предпримет все возможные попытки, чтобы сохранить своего лидера. Вопрос лишь в том, не попробует ли голландец марокканского происхождения реализовать себя на более высоком уровне. За последние годы сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Зенита» и «Динамо», и не исключено, что летом у него могут появиться другие варианты для продолжения карьеры.

5. Алан Дзагоев (ЦСКА)

Амплуа: полузащитник, стоимость: €3,5 млн.

Статистика: 13 матчей, 2 гола, 2 передачи.

Алан Дзагоев пополнил состав ЦСКА в 2008 году и за это время стал неотъемлемой частью армейского коллектива. Хавбек оставался верен клубу, несмотря на интерес со стороны «Реала» и «Арсенала», получая в ответ поддержку в те моменты, когда лечился от многочисленных травм. В связи с этим крайне сложно представить, как игрок покинет красно-синих после первого за долгое время сезона, в ходе которого он не получил ни одного тяжёлого повреждения.

Безусловно, за следующие месяцы всё может измениться. Но если Дзагоев останется здоров, то наверняка получит новое предложение от ЦСКА. Вопрос лишь в том, на каких условиях. Если верить СМИ, то на данный момент фиксированная ежемесячная зарплата Алана составляет €10 тыс., однако данная сумма может значительно увеличиваться благодаря различным бонусам.

4. Сергей Петров («Краснодар»)

Амплуа: защитник, стоимость: €4,5 млн.

Статистика: 12 матчей, 2 гола, 1 передача.

Также пока нет никаких весомых оснований для ухода Сергея Петрова из «Краснодара». За последние годы он зарекомендовал себя как один из лучших правых защитников страны, а в нынешнем сезоне уверенно выигрывал конкуренцию у опытного Игоря Смольникова. Планы спутала травма подколенного сухожилия, полученная в матче с «Ренном». Футболист выбыл до конца года и не смог принять участие в первой кампании южан в Лиге чемпионов.

В январе Петрову исполнилось 30 лет, но это явно не повод списывать его со счетов. На протяжении последних двух первенств он неизменно входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России, публикуемый исполкомом РФС, и при удачном стечении обстоятельств попадёт и в нынешнем. «Краснодар» же вряд ли намерен терять одного из лучших исполнителей на своей позиции, да ещё и с российским паспортом.

3. Андрей Лунёв («Зенит»)

Амплуа: голкипер, стоимость: €5 млн.

Статистика: 3 матча, 3 пропущенных гола.

Для Лунёва последние полтора года стали одним из самых сложных в карьере. В октябре 2019-го он получил травму плеча, в июне и июле следующего последователь повредил таз и прямую мышцу правого бедра. Как итог, суммарно 178 дней вне футбола, всего 11 появлений на поле за прошедший календарный год и потеря места в основе «Зенита» и сборной России.

С учётом вышеназванных проблем и уверенной игры в «рамке» Михаила Кержакова, будущее Лунёва в «Зените» вполне могло оказаться под вопросом. Но судя по всему, у голкипера нет причин для волнения. Уже в декабре Сергей Семак вернул Андрею звание первого номера, а успешное выступление в оставшейся части сезона наверняка принесёт ему новый контракт. При всех плюсах, в конце января его сменщику исполнится 34 года, что не позволяет рассчитывать на него в долгосрочной перспективе. Это подтверждает и тот факт, что клуб не предложил новое соглашение и самому Кержакову.

2. Себастьян Дриусси («Зенит»)

Амплуа: нападающий, стоимость: €10 млн.

Статистика: 17 матчей, 2 гола, 2 передачи.

Но если сами Лунёв и Кержаков наверняка не прочь остаться в Санкт-Петербурге, то Себастьян Дриусси может придерживаться иного мнения. В декабре аргентинец публично выразил недовольство тем, на какой позиции его используют в команде, и изъявил желание как можно скорее вернуться на родину.

В связи с этим слабо верится, что форвард согласится продлить контракт с «Зенитом». Чтобы выступать на позиции центрального нападающего, Дриусси придётся вытеснить из состава либо Артёма Дзюбу, либо Сердара Азмуна, что в нынешних условиях кажется маловероятным. Россиянин и иранец являются самой результативной парой форвардов РПЛ последних двух сезонов и могут повторить достижение и в этом. На их счету уже значится 15 (11 + 4) и 13 (11 + 2) очков по системе «гол + пас» соответственно. Для сравнения, в активе Себастьяна всего 2 (1 + 1).

1. Виктор Классон («Краснодар»)

Амплуа: полузащитник, стоимость: €11 млн.

Статистика: 20 матчей, 6 гола, 4 передачи.

Судя по всему, нынешний сезон может стать последним в составе «Краснодара» для Виктора Классона. Как сообщил «Матч ТВ» источник в Швеции, в настоящий момент стороны находятся в не самых лучших отношениях, виной чему стала ситуация с контрактом. Руководство «быков» обращалось к шведу с предложением продлить соглашение, но тот ответил отказом и поставил клуб в сложное положение. Таким образом, полузащитник уже сейчас может свободно вести переговоры с другими командами, а летом — бесплатно покинуть стан бронзового призёра РПЛ.

Для «Краснодара» потеря Классона рискует стать серьёзным ударом. В нынешнем сезоне швед лидирует в команде по числу результативных передач (четыре) и занимает третью строчку по систему «гол + пас». В его активе десять очков, больше лишь у Реми Кабелла (9 + 3) и Маркуса Берга (11 + 3).

Ветераны

Также стоит напомнить, что по окончании сезона-2020/21 истекают соглашения у ряда ветеранов, до сих пор остающихся одними из самых ярких футболистов РПЛ. Помимо опытного Кержакова, свободным агентом может стать вратарь «Сочи» Сослан Джанаев. В марте он также отпразднует 34-летие, но вряд ли останется без предложений со стороны клубов. Несмотря на возраст, он до сих пор считается одним из сильнейших голкиперов страны и получает вызовы в сборную.

Традиционно в список игроков с истекающими контрактами входит Юрий Жирков. Летом 37-летний ветеран с большой долей вероятности выступит на Евро-2020, но захочет ли он продолжать карьеру после — неизвестно. «Краснодар» может покинуть его многолетний капитан Александр Мартынович, а «Локомотив» — лишиться сразу двух представителей основы. Речь идёт о Ведране Чорлуке и Владиславе Игнатьеве, являющихся неотъемлемой частью железнодорожников на протяжении последних лет.

Что касается исполнителей атакующего плана, то летом должен стать свободным агентом Кристиан Нобоа. 35-летний эквадорец продолжает выступать на высочайшем уровне и с восемью голами делит третье место в гонке лучших бомбардиров РПЛ сезона-2020/21. Всего на один точный удар больше у Берга, контракт которого также подходит к концу. Истекает договор и у Евгения Луценко. В прошлом первенстве форвард «Арсенала» установил рекорд чемпионата по голам головой, но в нынешнем пропустил более 70 дней из-за травмы и пока смотрится не так впечатляюще.