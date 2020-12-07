Мамаев выбыл из строя до конца 2020 года

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Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин сообщил, что полузащитник Павел Мамаев из-за травмы не появится на поле до конца 2020 года.
Мамаев выбыл из строя до конца 2020 года
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Мамаева не увидим в этих двух турах», — сказал Карпин пресс-службе «Ростова» после матча 17-го тура с «Уфой» (0:1).

Мамаев, не игравший с начала ноября, не поможет «Ростову» в матчах 18-го тура РПЛ с «Ахматом» (13 декабря) и 19-го тура — с ЦСКА (17 декабря).

В текущем сезоне 32-летний полузащитник провёл в РПЛ девять матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее потерпевший по делу Кокорина и Мамаева потребовал с футболистов 1 млн рублей.

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