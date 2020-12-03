Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева потребовал с футболистов 1 млн рублей

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Савёловский суд Москвы 14 декабря проведёт беседу по иску водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву о взыскании 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева потребовал с футболистов 1 млн рублей
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«Соловчук просит взыскать 1 млн рублей в счёт компенсации морального вреда, беседа назначена на 14 декабря», — приводит РИА Новости слова адвоката Игоря Бушманова.

Юрист также отметил, что на имя Соловчука ещё во время следствия был открыт счёт. На нём до сих пор лежат 500 тыс. рублей, которые Мамаев готов выплатить в виде компенсации.

«Я расцениваю его исковые требования как злоупотребление правом», — добавил адвокат.

Инцидент с участием футболистов произошёл в октябре 2018 года. За участие в серии потасовок в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин провели в местах лишения свободы практически год — до сентября 2019 года.

Ранее Кокорин выразил радость от первого забитого мяча на домашней арене «Спартака».

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