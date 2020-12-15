Классон оценил шансы «Краснодара» в матчах с загребским «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился ожиданиями от матчей 1/16 финала футбольной Лиги Европы с загребским «Динамо».

По его словам, он в целом доволен результатами жеребьёвки.

«Нам предстоит игра с очень серьёзным соперником, но есть все шансы побеждать и проходить дальше. Некоторые эксперты и болельщики недооценивают «Динамо» Загреб, однако, я считаю, это сильная команда, которая будет очень мотивирована в плей-офф», — цитирует Классона «Спорт-Экспресс».

18 февраля 2021 года «Краснодар» на своём поле примет «Динамо», а 25 февраля сыграет в Загребе.

Ранее Ивица Олич оценил шансы «Краснодара» и загребского «Динамо» в 1/16 ЛЕ.