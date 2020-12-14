Олич: шансы «Краснодара» и загребского «Динамо» — 50 на 50

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Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Ивица Олич высказал мнение о предстоящем противостоянии «Краснодара» и загребского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Олич: шансы «Краснодара» и загребского «Динамо» — 50 на 50
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Динамо» будет очень тяжело с «Краснодаром». Конечно, «Динамо» мог попасться соперник и полегче. «Краснодар» для меня является сильным соперником. Я смотрел последний матч «Краснодара» с «Локомотивом», они сыграли блистательно. Также отмечу несколько их матчей в Лиге чемпионов, где они провели матчи на высоком уровне. Видно, что эта команда — одна из лучших в РПЛ. Однозначно считаю, что «Динамо» будет непросто в этом противостоянии», — приводит слова Олича Sport24.

Он отметил, что «Динамо» очень хорошо себя проявляет в еврокубках в нынешнем сезоне.

«Только в последнем туре пропустили первый мяч в этом групповом этапе Лиги Европы. Это, конечно вызывает уважение, что команда пять матчей не пропускала. Это говорит о том, что у команды не только в атаке полный порядок, но и в обороне. Во всяком случае легко никому не будет. Шансы 50 на 50», — добавил Олич.

18 февраля 2021 года «Краснодар» на своём поле примет «Динамо», а 25 февраля сыграет в Загребе.

Ранее тренер загребского «Динамо» заявил, что хотел получить «Краснодар» в соперники по плей-офф ЛЕ.

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