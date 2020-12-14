Тренер загребского «Динамо» заявил, что хотел получить «Краснодар» в соперники по плей-офф ЛЕ

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Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой соперником его команды стал российский «Краснодар».
Тренер загребского «Динамо» заявил, что хотел получить «Краснодар» в соперники по плей-офф ЛЕ
  • Reuters

«Перед началом жеребьёвки я хотел получить именно «Краснодар». Не потому, что он слаб, просто у меня было такое предчувствие. Эта команда играет в хороший футбол, мы видели её матч с «Локомотивом». Также у «Краснодара» было несколько неплохих матчей в Лиге чемпионов. В конце концов, он занял третье место в группе. У клуба есть хорошие игроки, мне лучше всего знаком Маркус Берг, который играл в моей команде два года назад. Он в хорошей форме, является профессионалом высочайшего уровня, и нет нужды лишний раз говорить о его уровне. «Краснодар» — команда, которая играет в более разнообразный футбол, чем ЦСКА. Думаю, на данный момент он показывает более качественный футбол», — приводит слова Мамича пресс-служба «Динамо».

Он отметил, что настроен оптимистично относительно предстоящего противостояния с «Краснодаром».

«Спортсмены всегда хотят побеждать, как и я. Я верю, что мы можем провести два хороших матча и победить этого соперника», — добавил специалист.

18 февраля 2021 года «Краснодар» на своём поле примет «Динамо», а 25 февраля сыграет в Загребе.

Ранее Мурад Мусаев заявил, что «Краснодар» ждёт сложное противостояние с загребским «Динамо» в плей-офф ЛЕ.

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