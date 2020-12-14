Мусаев: «Краснодар» ждёт сложное противостояние с загребским «Динамо» в плей-офф ЛЕ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой соперником его команды стало загребское «Динамо».

«В последние годы «Динамо» ярко выступает не только в чемпионате Хорватии, но и в еврокубках. В Лиге чемпионов прошлого сезона чемпион Хорватии набрал пять очков в группе с «Манчестер Сити», «Шахтёром» и «Аталантой», а в этом розыгрыше Лиги Европы занял первое место в группе. Уверен, что в 1/16 финала нас ждёт сложное и интересное противостояние», — приводит слова Мусаева пресс-служба «Краснодара».

18 февраля 2021 года «Краснодар» на своём поле примет «Динамо», а 25 февраля сыграет в Загребе.

Ранее стали известны результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы.