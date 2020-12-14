Стали известны результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы

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В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка плей-офф футбольной Лиги Европы.
Стали известны результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы
  • © VALERY HACHE
  • AFP

По итогам жеребьёвки определились следующие пары 1/16 финала турнира:

«Вольфсберг» (Австрия) — «Тоттенхэм» (Англия);

«Динамо» Киев (Украина)  — «Брюгге» (Бельгия);

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);

«Бенфика» (Португалия) — «Арсенал» (Англия);

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия);

«Антверпен» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия);

«Славия» Прага (Чехия) — «Лестер» (Англия);

«Зальцбург» (Австрия) — «Вильярреал» (Испания);

«Брага» (Португалия) — «Рома» (Италия);

«Краснодар» (Россия) — «Динамо» Загреб (Хорватия);

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Байер» (Германия);

«Мольде» (Норвегия) — «Хоффенхайм» (Германия);

«Гранада» (Испания) — «Наполи» (Италия);

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Шахтёр» (Донецк);

«Лилль» (Франция) — «Аякс» (Нидерланды);

«Олимпиакос» (Греция) — ПСВ (Нидерланды).

Первые матчи 1/16 финала турнира пройдут 18 февраля, а ответные — 25 февраля.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов.

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