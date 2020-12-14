Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, прошедшей в швейцарском Ньоне.

По итогам жеребьёвки определились следующие пары:

«Боруссия» Мёнхенгладбах (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия);

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия);

«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия);

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия);

«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия);

«Барселона» (Испания) — ПСЖ (Франция);

«Севилья» (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);

«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания).

Первые матчи плей-офф должны пройти 16, 17, 23 и 24 февраля, а ответные встречи запланированы на 9, 10, 16 и 17 марта.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар признан лучшим игроком шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.