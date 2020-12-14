Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
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По итогам жеребьёвки определились следующие пары:
«Боруссия» Мёнхенгладбах (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия);
«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия);
«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия);
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия);
«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия);
«Барселона» (Испания) — ПСЖ (Франция);
«Севилья» (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);
«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания).
Первые матчи плей-офф должны пройти 16, 17, 23 и 24 февраля, а ответные встречи запланированы на 9, 10, 16 и 17 марта.
Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар признан лучшим игроком шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.