Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, прошедшей в швейцарском Ньоне.
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
  • @ChampionsLeague
  • Twitter

По итогам жеребьёвки определились следующие пары:

«Боруссия» Мёнхенгладбах (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия);

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия);

«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия);

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия);

«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия);

«Барселона» (Испания) — ПСЖ (Франция);

«Севилья» (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);

«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания).

Первые матчи плей-офф должны пройти 16, 17, 23 и 24 февраля, а ответные встречи запланированы на 9, 10, 16 и 17 марта.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар признан лучшим игроком шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить