Дриусси объяснил своё резкое высказывание относительно позиции в «Зените»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:2) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА прокомментировал своё заявление про позицию на поле.

Во время прямого эфира в соцсетях Дриусси выразил недовольство своей ролью на поле в петербургском клубе.

«Из-за ситуации, которая сложилась из-за моих слов в общении с друзьями, я был только больше мотивирован. Понимал, что мне нужно выложиться на сто процентов. Я действительно люблю играть в атаке, потому что знаком с этой позицией с самых ранних лет. Мне там максимально комфортно», — цитирует Дриусси официальный сайт УЕФА.

Аргентинец забил единственный мяч «Зенита» в матче с «Боруссией».

Ранее сообщалось, как «Зенит» проиграл «Боруссии» и без побед завершил выступление в Лиге чемпионов.