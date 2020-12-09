Дриусси объяснил своё резкое высказывание относительно позиции в «Зените»

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Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:2) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА прокомментировал своё заявление про позицию на поле.
Дриусси объяснил своё резкое высказывание относительно позиции в «Зените»
  • © REUTERS/Anton Vaganov

Во время прямого эфира в соцсетях Дриусси выразил недовольство своей ролью на поле в петербургском клубе.

«Из-за ситуации, которая сложилась из-за моих слов в общении с друзьями, я был только больше мотивирован. Понимал, что мне нужно выложиться на сто процентов. Я действительно люблю играть в атаке, потому что знаком с этой позицией с самых ранних лет. Мне там максимально комфортно», — цитирует Дриусси официальный сайт УЕФА.

Аргентинец забил единственный мяч «Зенита» в матче с «Боруссией».

Ранее сообщалось, как «Зенит» проиграл «Боруссии» и без побед завершил выступление в Лиге чемпионов.

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