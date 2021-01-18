Гендиректор «Ротора» считает, что в случае сокращения РПЛ его клуб не сможет сохранить прописку в элите

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Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский не поддержал идею сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 команд.
Гендиректор «Ротора» считает, что в случае сокращения РПЛ его клуб не сможет сохранить прописку в элите
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По его мнению, в таком случае у «Ротора» будет мало шансов сохранить прописку в РПЛ. При этом он считает целесообразным подробно обсуждать инициативу, уже имея на руках проект реформы.

«Если это обосновано тем, что в РПЛ будет больше матчей с участием команд из первой шестерки, это может пойти на пользу российскому футболу. Но у нас ровный чемпионат, любая команда может обыграть любую. Поэтому решение о реформах в РПЛ должно быть продумано», — цитирует Рекечинского  Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов призвал расширить РПЛ до 18 команд.

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